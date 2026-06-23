Kerala
കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കേസ്; ജിതിന് ഭാസ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
ജിതിന് ഫോണ് റീസെറ്റ് ചെയ്തെന്നും ഇതോടെ തെളിവുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം
കോഴിക്കോട്| കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കേസില് പ്രതി ജിതിന് ഭാസ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. വടകര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത്. കേസില് ജിതിന് ഭാസ്കറിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. സ്ക്രീന്ഷോട്ട് നിര്മിച്ചത് ജിതിന് ഭാസ്കര് തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തല്. ശേഷം സ്ക്രീന്ഷോട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ നിഗമനം.
അതേസമയം സ്ക്രീന് ഷോട്ടിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ജിതിന് ഭാസ്കര് അല്ലെന്നും സ്ക്രീന് ഷോട്ട് നിര്മിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ചിലരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്നും എസ്ഐടി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ജിതിന് ഭാസ്കര് ഫോണ് റീസെറ്റ് ചെയ്തെന്നും ഇതോടെ തെളിവുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ ഫോറന്സിക് ലാബില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തല്.
തെളിവുകള് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില് ഫോണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറന്സിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കാനാണ് നീക്കം. നിലവില് ജിതിന് ഭാസ്കറിന്റെ ഫോണ് കോടതിയിലാണുള്ളത്. ഫോണ് തുടര് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയില് അപേക്ഷ നല്കും.
Content Highlights:
The Vadakara First Class Magistrate Court rejected the bail plea of Jithin Bhaskar in the Kaffir screenshot case and remanded him for 14 days. The Special Investigation Team found that he created and broadcasted the screenshot. Investigators suspect further involvement from others as the accused reset his phone to destroy evidence.