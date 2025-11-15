Connect with us

Kerala

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചു

ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും നേതാക്കളുടെ പെട്ടി തൂക്കി നടക്കാത്തവര്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പരിഗണനയില്ലെന്ന് ബാബുരാജ് ആരോപിച്ചു

Published

Nov 15, 2025 12:09 pm |

Last Updated

Nov 15, 2025 12:09 pm

കോഴിക്കോട് | കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്‍വി ബാബു രാജ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. എരഞ്ഞിപ്പാലം വാര്‍ഡില്‍ കെ പി സി സി സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ മാര്‍ഗരേഖ അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി നല്‍കിയ പേരുകള്‍ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും എന്‍ വി ബാബുരാജ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അരോപിച്ചു.

പരാജയം ഭയന്ന് കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മറ്റൊരു വാര്‍ഡിലേക്ക് പോയി. എരഞ്ഞിപ്പാലം വാര്‍ഡില്‍ നൂലില്‍ കെട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഇറക്കി. വാര്‍ഡുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മുന്‍ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി.

ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും നേതാക്കളുടെ പെട്ടി തൂക്കി നടക്കാത്തവര്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പരിഗണനയില്ലെന്നും അഴിമതിയില്‍ കോഴിക്കോട്ട് സി പി എം- കോണ്‍ഗ്രസ് നെക്‌സസ് ആണെന്നും ബാബുരാജ് ആരോപിച്ചു. പ്രതികരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ആളില്ലാതായി. മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്കും തത്കാലമില്ലെന്നും ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കൊല്‍ക്കത്ത എസ്ര സ്ട്രീറ്റില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; 300 കടകള്‍ കത്തിനശിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ രാജി തുടരുന്നു

Uae

ഇസ്‌കോയുടെ മേഖലാ ആസ്ഥാനം ഷാർജയിൽ തുറന്നു

Kerala

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചു

Kerala

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നു മുങ്ങിയ കൊടും കുറ്റവാളികള്‍ കേരളത്തില്‍ പിടിയില്‍

National

സഞ്ജു സാംസണ്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സില്‍, ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; നന്ദി അറിയിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്

vote chori

ബി ജെ പിക്കുവേണ്ടി വോട്ട് കൊള്ള; കര്‍ണാടകയില്‍ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍