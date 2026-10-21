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Kerala

കൊച്ചിയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

ജെ സി ബിയുടെ പാര്‍ട്‌സില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ മയക്കുമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

Published

Oct 21, 2026 11:45 am |

Last Updated

Oct 21, 2026 11:45 am

കൊച്ചി | കൊച്ചിയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. ജെ സി ബിയുടെ പാര്‍ട്‌സില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ മയക്കുമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്.

സംഭവത്തില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി സുഖ്ചന്ദ് ഷേഖിനെ ഡാന്‍സാഫ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നാണ് ലഹരി എത്തിച്ചത്.

Content Highlights: Kochi police arrested a West Bengal native during a major anti-narcotics operation in the city. Officers seized a large quantity of illegal drugs intended for local distribution. Authorities are investigating the broader interstate network linked to the suspect.

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