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TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്ണവില
ഗ്രാമിന് 13,390 രൂപയും പവന് 1,07,120 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്ണവില. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്വര്ണ വില പവന് 800 രൂപയോളം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 13,390 രൂപയും പവന് 1,07,120 രൂപയുമായിരുന്നു വില(Today’s Gold Rate).
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണവിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെയും സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. നിലവില് വെള്ളി ഗ്രാമിന് 30 രൂപയിലും 10 ഗ്രാമിന് 2,300 രൂപയും എന്ന കണക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്, സ്വര്ണ വിപണിയിലെ ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥ gold price analysis നടത്തുന്നവര്ക്കും നിക്ഷേപകര്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വിലയിടിവിന് ശേഷം വിപണി ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോള്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള് പരിഹരിക്കാനായി പെട്ടെന്ന് loan against gold എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളില് മാത്രം അവസാനത്തെ പോംവഴിയായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ് gold loan apply ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ gold rate സാഹചര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചും today gold rate ട്രെന്ഡുകള് മനസ്സിലാക്കിയും മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക.കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കായി gold price today അപ്ഡേറ്റുകള് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Content Highlights:Gold prices in Kerala remained stable after experiencing a sharp drop of around 800 rupees per sovereign previously. The current market rate stands at 13390 rupees per gram and 107120 rupees per pavan for 22-carat gold. Meanwhile, silver prices also continue unchanged with trading steady at 30 rupees per gram.