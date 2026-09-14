Connect with us

Kerala

ഖലീൽ തങ്ങളുടെ മാതാവ് സയ്യിദത്ത് ഫാത്വിമ ഇമ്പിച്ചി ബീവി ഹജ്ജുമ്മ വിടപറഞ്ഞു

മയ്യിത്ത് നിസ്‌കാരം നാളെ (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9 ന് കടലുണ്ടി കോര്‍ണിഷ് മുഹയുദ്ധീന്‍ മസ്ജിദില്‍.

Published

Sep 14, 2026 8:51 pm |

Last Updated

Sep 14, 2026 10:09 pm

കടലുണ്ടി | സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമാ സെക്രട്ടറിയും മഅദിന്‍ അക്കാദമി ചെയര്‍മാനുമായ സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീമുല്‍ ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരിയുടെ മാതാവ് സയ്യിദത്ത് ഫാത്വിമ ഇമ്പിച്ചി ബീവി ഹജ്ജുമ്മ (93) നിര്യാതയായി. പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായിരുന്ന മര്‍ഹൂം സയ്യിദ് അഹ്മദുല്‍ ബുഖാരിയായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവ്. പ്രമുഖ സൂഫീവര്യനായിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂര്‍ അല്‍ ഹാഫിള് ശാഹുല്‍ ഹമീദ് അല്‍ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ മകളാണ്. മയ്യിത്ത് നിസ്‌കാരം നാളെ (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9 ന് കടലുണ്ടി കോര്‍ണിഷ് മുഹയുദ്ധീന്‍ മസ്ജിദില്‍.

മറ്റു മക്കള്‍: മര്‍ഹും സയ്യിദ് ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖ് അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല്‍ അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള ഹബീബുറഹ്മാന്‍ അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന്‍ അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദത്ത് റൈഹാന ബീവി, സയ്യിദത്ത് ഹബീബ ബീവി, പരേതരായ സയ്യിദത്ത് മൈമൂന സുഹ്‌റ ബീവി, സയ്യിദത്ത് ബരീറ ബീവി.

മരുമക്കള്‍: സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന്‍ ബാഫഖി മൊറയൂര്‍, സയ്യിദ് യഹ്‍യ ബുഖാരി വളപ്പട്ടണം, സയ്യിദത്ത് ഉമ്മു ഹാനി ബീവി, സയ്യിദത്ത് റഷീദ ബീവി, സയ്യിദത്ത് കുഞ്ഞ ബീവി, സയ്യിദത്ത് അസ്മാ ബീവി, സയ്യിദത്ത് ശക്കീറ ബീവി.

മഞ്ചേശ്വരം മള്ഹര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയര്‍മാന്‍ സയ്യിദ് ശഹീര്‍ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ അല്‍ ബുഖാരി പൗത്രനാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച: ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ മൂന്ന് വിദേശികൾ രാജ്യം വിട്ടു

Kerala

സ്ത്രീകൾ അടച്ചുപൂട്ടി ഇരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ?: കാന്തപുരം

Kerala

മന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രശ്‌നപരിഹാരമായി; 108 ആംബുലന്‍സ് ജീവനക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല സമരം പിന്‍വലിച്ചു

Ongoing News

വരുന്നു, ഹസാര്‍ഡ് പെര്‍സെപ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ്; ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ ഈ കടമ്പ കൂടി കടക്കണം

Kerala

കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് ഇസ്‌ലാമിക നിയമം; സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ തളച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല: ജിഫ്രി തങ്ങൾ

Kerala

പോക്സോ കേസ്: യുവാവിന് 31.6 വര്‍ഷം കഠിന തടവും 1.43 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

ഖലീല്‍ ബുഖാരി തങ്ങള്‍ രചിച്ച 'ഫത്ഹുര്‍റഹ്മാന്‍' ഗ്രന്ഥം കാന്തപുരം മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി