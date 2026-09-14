Kerala
ഖലീൽ തങ്ങളുടെ മാതാവ് സയ്യിദത്ത് ഫാത്വിമ ഇമ്പിച്ചി ബീവി ഹജ്ജുമ്മ വിടപറഞ്ഞു
മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നാളെ (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9 ന് കടലുണ്ടി കോര്ണിഷ് മുഹയുദ്ധീന് മസ്ജിദില്.
കടലുണ്ടി | സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമാ സെക്രട്ടറിയും മഅദിന് അക്കാദമി ചെയര്മാനുമായ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരിയുടെ മാതാവ് സയ്യിദത്ത് ഫാത്വിമ ഇമ്പിച്ചി ബീവി ഹജ്ജുമ്മ (93) നിര്യാതയായി. പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായിരുന്ന മര്ഹൂം സയ്യിദ് അഹ്മദുല് ബുഖാരിയായിരുന്നു ഭര്ത്താവ്. പ്രമുഖ സൂഫീവര്യനായിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂര് അല് ഹാഫിള് ശാഹുല് ഹമീദ് അല് ബുഖാരി തങ്ങളുടെ മകളാണ്. മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നാളെ (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9 ന് കടലുണ്ടി കോര്ണിഷ് മുഹയുദ്ധീന് മസ്ജിദില്.
മറ്റു മക്കള്: മര്ഹും സയ്യിദ് ഉമറുല് ഫാറൂഖ് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള ഹബീബുറഹ്മാന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദത്ത് റൈഹാന ബീവി, സയ്യിദത്ത് ഹബീബ ബീവി, പരേതരായ സയ്യിദത്ത് മൈമൂന സുഹ്റ ബീവി, സയ്യിദത്ത് ബരീറ ബീവി.
മരുമക്കള്: സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന് ബാഫഖി മൊറയൂര്, സയ്യിദ് യഹ്യ ബുഖാരി വളപ്പട്ടണം, സയ്യിദത്ത് ഉമ്മു ഹാനി ബീവി, സയ്യിദത്ത് റഷീദ ബീവി, സയ്യിദത്ത് കുഞ്ഞ ബീവി, സയ്യിദത്ത് അസ്മാ ബീവി, സയ്യിദത്ത് ശക്കീറ ബീവി.
മഞ്ചേശ്വരം മള്ഹര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയര്മാന് സയ്യിദ് ശഹീര് അബ്ദുറഹ്മാന് അല് ബുഖാരി പൗത്രനാണ്.