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സഊദി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു; അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ കൂടി; ബാരൽ വില 110 ഡോളർ

തകരാറിലായ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ആഴ്ചകൾ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Published

Sep 14, 2026 8:16 pm |

Last Updated

Sep 14, 2026 8:16 pm

റിയാദ് | ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സഊദി അറേബ്യയുടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ (Saudi Arabia East West Pipeline) അടച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ (Brent Crude Oil Price) വില ബാരലിന് 110 യു എസ് (US) ഡോളറായി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിയാദ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ എണ്ണ ഗതാഗതത്തെയും പൈപ്പ് ലൈൻ തകരാർ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെഞ്ച്മാർക്ക് നിരക്കിൽ ഏകദേശം 5 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇറാഖ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തൊടുത്തുവിട്ട ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് 1,200 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സഊദിയുടെ പ്രധാന എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. തുടർന്നാണ് സഊദി അറേബ്യ പൈപ്പ് ലൈൻ താത്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രതിദിനം 7 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കടത്തിവിടാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒഴിവാക്കി റെഡ് സീ വഴി സഊദി ക്രൂഡ് ഓയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്.

തകരാറിലായ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ആഴ്ചകൾ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ആഴ്ച വരെ സമയം ഇതിനായി എടുത്തേക്കാമെന്ന് എ പി (AP) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. ഇറാൻ സംഘർഷം കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ നീക്കം ഇതിനകം തന്നെ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച ഒമാനിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇറാൻ ജി സി സി (GCC) കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റിവെച്ചു. ഇതോടെ ഹോർമുസ് വഴി ഷിപ്പിങ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അടിയന്തര സാധ്യത മങ്ങി.

മറുവശത്ത് സഊദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപെക് (OPEC) ഡാറ്റ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റിൽ രാജ്യത്തെ എണ്ണ ഉൽപാദനം പ്രതിദിനം 1.9 ദശലക്ഷം ബാരൽ കുറഞ്ഞ് 6.238 ദശലക്ഷം ബാരലായി താഴ്ന്നു. 1990 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൽപാദന നിരക്കാണിത്. ഇതിനൊപ്പം ചൈന കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതും അമേരിക്കയുടെ എസ് പി ആർ (SPR) ശേഖരം കുറഞ്ഞതും വിപണിയിലെ സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിച്ചു.

Content Highlights
Brent crude oil price surged to $110 per barrel following the shutdown of Saudi Arabia’s East-West pipeline due to a drone attack. Repairs may take several weeks while Iran conflict continues to disrupt Gulf oil shipping routes.

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