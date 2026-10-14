Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്ഷമെത്തുന്നു; നാളെ നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില്, രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തെക്കേ ഇന്ത്യയില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് മഴ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്ഷമെത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തവും ശക്തവുമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളില് നാളെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില്, രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തെക്കേ ഇന്ത്യയില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് മഴ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ തെക്കന് ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് സമീപം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായാണ് ഞായറാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുകയെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 കി.മീ. വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു
Content Highlights: Kerala is set to experience heavy rains as the Northeast Monsoon arrives. The IMD has issued an orange alert for four districts, including Idukki and Kottayam. Thunderstorms and strong winds are expected across the state until Sunday.