Kerala
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; ഈ മാസം യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു പ്രമേയത്തിലെ ആവശ്യം.
അതേ സമയം, സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാന് സര്ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒക്ടോബര് മാസം യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് സഭയെ അറിയിച്ചു.പ്രതിസന്ധികള് ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഹരിച്ചുവരികയാണെന്നും സര്ക്കാരിന്റെ മുന്കരുതലുകള് ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: The Opposition presented an emergency motion in the Kerala Assembly regarding the ongoing electricity crisis. Electricity Minister Sunny Joseph assured the House that the government managed the issue effectively, confirming no power restrictions will be implemented in October.