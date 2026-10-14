Connect with us

Kerala

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; ഈ മാസം യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു

Published

Oct 14, 2026 3:39 pm |

Last Updated

Oct 14, 2026 3:39 pm

തിരുവനന്തപുരം  | വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു പ്രമേയത്തിലെ ആവശ്യം.

അതേ സമയം, സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, ഒക്ടോബര്‍ മാസം യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് സഭയെ അറിയിച്ചു.പ്രതിസന്ധികള്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഹരിച്ചുവരികയാണെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: The Opposition presented an emergency motion in the Kerala Assembly regarding the ongoing electricity crisis. Electricity Minister Sunny Joseph assured the House that the government managed the issue effectively, confirming no power restrictions will be implemented in October.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി; കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിക്ഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും; പി ജെ ജോസഫ്

Kerala

കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

Kerala

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; ഈ മാസം യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

കൂറുമാറ്റം; എരുമേലിയിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ അയോഗ്യയാക്കി

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സമരജ്വാല അണയുന്നില്ല; എ എ റഹിം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Business

ഫാമിലിയിൽ ഇനി കല്യാണക്കാലം

Kerala

നെടുമ്പാശേരി അപകടം: പത്ത് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി; പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു