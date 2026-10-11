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വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20; ഇന്ത്യക്ക് 14 റണ്സ് ജയം, പരമ്പരയില് 2-1ന് മുന്നിലെത്തി
30 പന്തില് 69 റണ്സടിച്ച അഭിഷേക് ശര്മയുടെ തകര്പ്പന് അര്ധ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തായത്
ഇന്ഡോര് | വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്ക് 14 റണ്സിന്റെ ആവേശജയം. ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 224 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് 20 ഓവറില് 209 റണ്സെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ 2-1ന് മുന്നിലെത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറാണ് പടുത്തുയര്ത്തിയത്. 30 പന്തില് 69 റണ്സടിച്ച അഭിഷേക് ശര്മയുടെ തകര്പ്പന് അര്ധ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തായത്. ഇഷാന് കിഷന് (18 പന്തില് 37), തിലക് വര്മ (16 പന്തില് 28) അക്സര് പട്ടേല് (20 പന്തില് 14) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
മറുപടി ബാറ്റിംഗില് നിക്കോളാസ് പൂരന് (27 പന്തില് 42), ഷിംറോണ് ഹെറ്റ്മെയര് (26 പന്തില് 43) എന്നിവര് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് നല്ല തുടക്കം നല്കിയെങ്കിലും മധ്യനിര തകര്ന്നത് അവര്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ഇന്ത്യക്കായി അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും നമാന് ദിര് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അക്സര് പട്ടേല്, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി. പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം ഒക്ടോബര് 14-ന് ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കും.
Content Highlights: India secured a thrilling 14-run victory against West Indies in the third T20I at Indore to lead the series 2-1. Abhishek Sharma led the batting display with a fiery 69 off 30 balls as India set a target of 224. Arshdeep Singh picked up three wickets to restrict the visitors to 209 runs.