Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും വിവിധ ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാല് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്.
ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ചക്രവാതചുഴി വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി ന്യൂന മര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
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The India Meteorological Department has issued a yellow alert for four districts in Kerala due to a low-pressure area formed over the Bay of Bengal. Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam, and Kottayam are expected to receive isolated heavy rainfall. Light to moderate rain will likely continue until Monday.