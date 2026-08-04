Kerala
മഴയും കെടുതികളും; അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
വയനാട്, ആലപ്പുഴ, കാസര്കോട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അവധി. കോഴിക്കോട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | കനത്ത കാലവര്ഷവും മഴക്കെടുതികളും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ (ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച്, ബുധന്) അവധി. വയനാട്, ആലപ്പുഴ, കാസര്കോട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് അതത് ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
മതപഠന ക്ലാസ്സുകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകള്, സ്പെഷ്യല് ക്ലാസ്സുകള് ഉള്പ്പടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. റെസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്കും റെസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള്ക്കും പ്രവര്ത്തിക്കാം.
ആലപ്പുഴയില് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും, അങ്കണ്വാടികള്ക്കും, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും. എന്നാല്, മുന്നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
കാസര്കോട്ട് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയാണ്. അങ്കണ്വാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, ഐ സി എസ് ഇ, സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും മദ്റസ ഉള്പ്പെടെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതുപരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമില്ല.
കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ആയിരിക്കും. സ്കൂളുകള്, മദ്റസകള്, നഴ്സറികള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, സി ബി എസ് ഇ, ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകള് എന്നിവക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുഴുവന് വിദ്യാര്ഥികളും താമസിച്ചുപഠിക്കുന്ന റസിഡന്ഷ്യല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കോഴ്സുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.
പത്തനംതിട്ടയില് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാലും പ്രളയബാധിത ക്യാമ്പുകള് സ്കൂളുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനാലും ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ശക്തമായ മഴയുടെയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Heavy rainfall and severe weather conditions have forced authorities to declare a holiday for educational institutions in five districts across Kerala. The decision comes as a precautionary measure to ensure student safety amidst rising water levels. IMD has issued alerts for multiple regions.