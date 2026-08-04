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Kerala

ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലോസറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം; യുവതിക്കും കാമുകനുമെതിരെ കേസ്

ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെതിരേ കേസെടുത്തത്.

Published

Aug 04, 2026 5:06 pm |

Last Updated

Aug 04, 2026 5:06 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലോസറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ യുവതിക്കും കാമുകനും എതിരെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനിയായ 19 കാരിയും സമീപവാസിയായ 25 കാരനും എതിരെയാണ് കേസ്. ഇരുവരും വര്‍ഷങ്ങളായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെതിരേ കേസെടുത്തത്. ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് യുവതിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെയാണ് യുവതി കടുത്ത വയറുവേദനയോടെ എസ് എ ടി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ടോയ്ലറ്റില്‍ പ്രസവിക്കുകയും ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ക്ലോസറ്റിനുള്ളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യ്തു.

യുവതി അബോര്‍ഷന്‍ ഗുളികകള്‍ അമിതമായി കഴിച്ചിരുന്നെന്നും യുവാവാണ് ഇത് വാങ്ങി നല്‍കിയതെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഗുളികകള്‍ ഫലം കാണാതായതോടെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയാണ് ക്ലോസറ്റിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ഏഴു മാസത്തോളം വളര്‍ച്ചയെത്തിയ ആണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം പുറത്തെടുത്തത്.പിന്നീട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:
Medical College Police registered a case against a 19-year-old woman and her 25-year-old partner after a 7-month-old fetus was found in a closet at SAT Hospital. The youth allegedly provided abortion pills, and the fire force retrieved the fetus after the woman went into labor in the toilet.

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ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലോസറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം; യുവതിക്കും കാമുകനുമെതിരെ കേസ്

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