Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്ര മഴ; നാലു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തീവ്ര മഴ തുടരുന്നതിനിടെ നാലു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീവ്ര മഴ സാഹചര്യത്തില് പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജ് ഉള്പ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെല്ലാം അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
അങ്കണവാടികള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സുകള്, സ്പെഷ്യല് ക്ലാസ്സുകള് തുടങ്ങി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല. വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കല്ലിങ്കര ജി എല് പി സ്കൂളിനും ഇന്ന് അവധിയായിരിക്കും.
Content Highlights:Heavy rains continue across Kerala with the IMD placing Pathanamthitta, Idukki, Palakkad, and Malappuram under an orange alert today. Due to severe weather, the Palakkad District Collector declared a holiday for all educational institutions. Eight other districts remain under a yellow alert.