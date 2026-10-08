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TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്ണവില
ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 1,09,680 രൂപയായിരുന്നു വില.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്ണ വില. ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 1,09,680 രൂപയായിരുന്നു വില. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,710 രൂപയുമായിരുന്നു. അതേ വിലയിലാണ് സ്വര്ണവില ഇന്നുമുള്ളത്(Today’s Gold Rate).
യു എസ് ഡോളര് ശക്തമായതും യുഎസ് ട്രഷറി യീല്ഡ് നിലവാരം ഉയര്ന്ന് തന്നെ തുടരുന്നതുമാണ് സ്വര്ണ വിലയില് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. നിലവില് ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്ഡ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് നൂറ് ഡോളറിന് മുകളിലാണ്.
ജനുവരി 29നാണ് ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്വര്ണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു റെക്കോര്ഡ് സ്വര്ണവില.
ശ്രദ്ധിക്കുക: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ഡോളറിന്റെ മൂല്യ വർധനവും പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് today gold rate മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമ്പോഴും വിപണിയിലെ തരംഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതം. gold price today അല്പം ശാന്തമായി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം loan against gold തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു സാമ്പത്തിക അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ മാത്രം അവസാന ആശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ gold loan ആശ്രയിക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്കായി സ്വർണ്ണം പണയം വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് സമഗ്രമായ gold price analysis നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായ പലിശ നിരക്കുകളും വ്യവസ്ഥകളും താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ബാങ്കുകളിലോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ gold loan apply ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക. മികച്ച ബോധവൽക്കരണത്തോടെ സമഗ്രമായ ആസൂത്രണം നടത്തി വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ.
Content Highlights: Gold price in Kerala remains unchanged today after dropping by Rs 480 per pavan yesterday. Current rate for one pavan stands at Rs 1,09,680 and Rs 13,710 per gram. Strong US dollar and high Treasury yields impact gold prices while Brent crude stays above 100 dollars per barrel.