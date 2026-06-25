Kerala
യൂണിഫോമിലും ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലും റീല്സ് ചിത്രീകരണം വേണ്ട; ഫയര്ഫോഴ്സില് നിയന്ത്രണം
നിര്ദേശം ലംഘിച്ച് റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സേനാംഗങ്ങള്ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നിര്ദേശം
കോഴിക്കോട്|യൂണിഫോം ധരിച്ചും ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചും റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് ഫയര് ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസ് ഡയറക്ടര് ജനറലിന്റെ നിര്ദേശം. നിര്ദേശം ലംഘിച്ച് റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സേനാംഗങ്ങള്ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നിര്ദേശമുണ്ട്.
വകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതോ വകുപ്പിന്റെ സല്പ്പേരിന് കളങ്കം ചാര്ത്തുന്നതോ ആയ റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. ഇത്തരം റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് കര്ശനമായി നിര്ദേശിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉത്തരവില് പറയുന്നത്.
വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങള് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ബോധവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും മാത്രം റീല്സുകള് ചിത്രീകരിക്കാമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു. വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര് യൂണിഫോം ധരിച്ച് റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതില് പരാതി ലഭിച്ചതായി ഡയറക്ടര് ജനറലിന്റെ ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
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The Kerala Fire and Rescue Services Director General has banned personnel from filming social media reels in uniform or using official vehicles. Strict departmental action will be taken against those violating the order. Filming is permitted only for official public awareness campaigns.