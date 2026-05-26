കർണാടകയിലെ നേതൃമാറ്റ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഹൈക്കമാൻഡ്; ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയെന്ന് വിശദീകരണം
മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ കേവലം ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ
ന്യൂഡൽഹി | കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ നേതൃമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും പങ്കെടുത്ത നിർണായക ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പൂർത്തിയായി. എ ഐ സി സി നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട മാരത്തോൺ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകയിലെ മൂന്ന് ഒഴിവുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന എം എൽ സി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ കേവലം ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മന്ത്രിസഭാ വികസനം സംബന്ധിച്ച അജണ്ടകളൊന്നും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നിരുന്നാലും കർണാടകയിലെ നേതൃത്വ തർക്കം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സജീവമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. 2023 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുമെന്ന് പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃത്വം ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നുവെന്ന അവകാശവാദത്തിൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ അനുകൂലികൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലെ സജീവമായ നീക്കങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് നേതൃമാറ്റത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. കൂടാതെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില അതൃപ്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എൺപതുകാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ പിണക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ദലിതർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഹിന്ദ സഖ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ സിദ്ധരാമയ്യക്കുണ്ട്. 2023 ൽ വൊക്കലിഗ ലിംഗായത്ത് ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചത് ഈ വോട്ട് ബാങ്കായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന ഭയത്താൽ കോൺഗ്രസ് അന്ന് തത്സ്ഥിതി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ. നിലവിൽ 64 വയസ്സുള്ള ഡി കെ ശിവകുമാർ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയും ഒപ്പം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ശിവകുമാറിന് ഇളവ് നൽകിയത് പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
The Congress leadership dismissed rumors of a leadership change in Karnataka following a six-hour high-level meeting in Delhi with Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar. AICC General Secretary KC Venugopal stated that the discussions were solely focused on the upcoming Rajya Sabha and MLC elections. Despite continuous pressure from Shivakumar’s camp for a rotating chief ministership, the party remains cautious due to Siddaramaiah’s strong support base among minority and backward communities.