ഗസ്സ | പലസ്തീനിയന്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് നേരെ ഇസ്‌റാഈലി പോലീസ് സംഘം അല്‍ അഖ്‌സാ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തി. സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആയുധ ധാരികളായ പോലീസുകാര്‍ അതിക്രമിച്ചുവരുന്നതും അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ടിയര്‍ ഗ്യാസുകളും റബ്ബര്‍ കോട്ടഡ് സ്റ്റീല്‍ ബുള്ളറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് വിശ്വാസികളെ നേരിട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ആറു പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

The scene repeats itself over and over again. Dozens of armed & armoured troops raid Al-Qibali prayer hall to forcibly empty it from worshippers.

