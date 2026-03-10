Kerala
ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയില് ഭാര്യയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച അയല്വാസിയെ ഭര്ത്താവ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു; യുവാവിന്റെ തലയോട്ടി പൊട്ടി
28 കാരന് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയില് ഭാര്യയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച അയല്വാസിയെ ഭര്ത്താവ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു. മര്ദനമേറ്റ യുവാവിന്റെ തലയോട്ടി പൊട്ടി. അയല്വാസിയായ 28 കാരന് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ കൊമ്മാടിയിലെ ടൗണില് വെച്ചായിരുന്നു മര്ദിച്ചത്. നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാന് പറ്റില്ല എന്ന സന്ദേശം കണ്ടതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു മര്ദനം.
യുവതിയുടെ പരാതിയില് ആലപ്പുഴ നോര്ത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ചക്കുപറമ്പ് സ്വദേശിക്കെതിരെയാണ് പരാതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ഇയാള് ഒളിവിലാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
യു എ ഇ: സ്കൂളുകൾ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കി വസന്തകാല അവധിയിലേക്ക്
National
പാചക വാതകം കിട്ടാനില്ല; മുംബൈയിൽ 20 ശതമാനം ഹോട്ടലുകളും അടച്ചുപൂട്ടി; പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ പകുതി ഹോട്ടലുകളും അടക്കേണ്ടി വരും
Kerala
ലോണ് ആപ്പ് ഭീഷണി; ആര്യനാട് 21കാരന് ആസിഡ് കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കി
International
അഭയം തേടി ഇറാൻ ദേശീയ വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ; മാനുഷിക വിസ നൽകി സ്വീകരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ
Kerala
റോഡിനു കുറുകെ ചാടിയ കാട്ടുപൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാന് ഓട്ടോ വെട്ടിച്ചു; എതിരെ വന്ന ബസില് ഓട്ടോ ഇടിച്ച് ഡ്രൈവര് മരിച്ചു
International
ഇസ്റാഈൽ-യുഎസ് ആക്രമണം തുടർന്നാൽ എണ്ണനീക്കം തടയുമെന്ന് ഇറാൻ; ഇരുപത് മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
Uae