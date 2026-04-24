Kerala

ക്ഷേത്രോത്സവത്തില്‍ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കവേ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

കടുത്ത ചൂടിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റേജില്‍ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു

Published

Apr 24, 2026 12:40 pm |

Last Updated

Apr 24, 2026 12:40 pm

കോഴിക്കോട്|ക്ഷേത്രോത്സവത്തില്‍ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കവേ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. പാലാഴി വാഴയില്‍ എം എന്‍ ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ കെ പി ഷൈനിയാണ് മരിച്ചത്. 52 വയസ്സായിരുന്നു. ഷൈനി ചിറക്കല്‍ ശിവഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചത്.

കടുത്ത ചൂടിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റേജില്‍ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

 

Kerala

കായംകുളത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സെലീനയ്ക്ക് ആന്റിവെനം നല്‍കിയില്ല; ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

Kerala

ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

Kerala

തൃശൂര്‍ പൂരം ആന എഴുന്നള്ളത്ത്; കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Kerala

ഡയപ്പർ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടർന്ന് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

Kerala

ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയുടെ വാഹനത്തില്‍ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

Business

തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാംദിസവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ്