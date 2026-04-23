Kerala
തിരുവനന്തപുരം വര്ക്കലയില് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു
വീട്ടമ്മയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| വര്ക്കലയില് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. വര്ക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഷംനയ്ക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. വീട്ടിലെ കിണറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.
ഷംനയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
