പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മെയ് 22ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങും
പുതുക്കിയ ബമ്പറുകൾ, പരിഷ്കരിച്ച ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും ഇതിൽ ഇടംപിടിക്കും
ന്യൂഡൽഹി | ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം സെഡാനായ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് മെയ് 22ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അഞ്ചാം തലമുറ സിറ്റി പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റാണിത്. വിപണിയിൽ മറ്റ് പ്രമുഖ സെഡാനുകളായ ഫോക്സ്വാഗൺ വിർറ്റസ്, സ്കോഡ സ്ലാവിയ, ഹ്യുണ്ടായ് വെർണ എന്നിവയുമായുള്ള മത്സരം കടുപ്പിക്കാനാണ് ഈ പുതിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ 2026 മോഡൽ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ഡിസൈനിൽ ആകർഷകമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുക്കിയ ബമ്പറുകൾ, പരിഷ്കരിച്ച ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും ഇതിൽ ഇടംപിടിക്കും. കാറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സിലൗറ്റ് പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അകത്തളത്തിലാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാബിൻ പ്രീമിയമാക്കാൻ ഹോണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറോട് കൂടിയ വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് യൂണിറ്റ്, ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയും പരിഷ്കരിച്ച എ ഡി എ എസ് ഫീച്ചറുകളും പുതിയ മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പുതിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഇന്റീരിയറിന് പുതുമ നൽകും.
എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിലുള്ള 1.5 ലിറ്റർ ഐ വിടിഇസി പെട്രോൾ എഞ്ചിനും (121 എച്ച് പി), 1.5 ലിറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനും (126 എച്ച് പി) തന്നെയായിരിക്കും വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുക. മാനുവൽ, സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും.
വിപണിയിലെ മത്സരം പരിഗണിച്ച് വളരെ ആകർഷകമായ വിലയിലായിരിക്കും ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Summary
Honda Cars India is scheduled to launch the facelifted version of the Honda City on May 22, 2026. The updated sedan will feature subtle exterior design changes and significant interior upgrades, including a larger touchscreen, ventilated seats, and enhanced ADAS functions. It will continue to use the 1.5-litre petrol and hybrid engines to compete with rivals like the Hyundai Verna and Skoda Slavia.