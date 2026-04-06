സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വന് ഇടിവ്; പവന് 1320 രൂപ കുറഞ്ഞു
22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 13670 രൂപയാണ്.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇന്ന് വന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 165 രൂപയും പവന് 1320 രൂപയും കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 13670 രൂപയാണ്. ഒരു പവന് 1,09,360 രൂപയാണ് നല്കേണ്ടത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതുമാണ് സ്വര്ണവിലയിലെ മാറ്റത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില കുറേ ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് 250 രൂപയാണ് വെള്ളി വില. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2500 രൂപയും നല്കണം.
വാടാനപ്പള്ളിയിലെ കിറ്റ് വിവാദം; സ്ഥാപന ഉടമയെ പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുത്തു
യു കെ സലിം വധക്കേസ്; ആറ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവര്ത്തകരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വന് ഇടിവ്; പവന് 1320 രൂപ കുറഞ്ഞു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ അയിഷാ പോറ്റിയെ അസഭ്യം വിളിച്ചെന്ന പരാതി; രണ്ട് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു
വേങ്ങരയില് കെ എം ഷാജിയുടെ ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡിന് തീയിട്ടു; കോട്ടക്കല് പോലീസ് കേസെടുത്തു
സര്ക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാര്ഡ്: രണ്ടാം എല് ഡി എഫ് സര്ക്കാര് പ്രകടന പത്രികയില് നല്കിയ 900 വാഗ്ദാനങ്ങളില് 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
