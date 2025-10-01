Kerala
കുളത്തില് വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാന് ഇറങ്ങി; അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് മുങ്ങിമരിച്ചു
അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഹാട്ടുണിന്റെ മകന് അസന്രാജാണ് മരിച്ചത്. രക്ഷിക്കാന് കുളത്തില് ചാടിയ നാലര വയസ്സുകാരനെ നാട്ടുകാര് രക്ഷിച്ച് താലൂക്കാശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കോട്ടയം | കുളത്തില് ഇറങ്ങിയ അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് മുങ്ങിമരിച്ചു. അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഹാട്ടുണിന്റെ മകന് അസന്രാജാണ് മരിച്ചത്. ഇരുമ്പൂഴിക്കര ഗവണ്മെന്റ് എല് പി സ്കൂള് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ 10.15 ഓടെ വൈക്കം ഉദയനാപുരം ചിറമേല് ഓഡിറ്റോറിയത്തിനു സമീപത്തെ ആറാട്ടു കുളത്തിലാണ് സംഭവം. കുളത്തില് വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അസന്രാജ്.
കൂട്ടുകാരനെ രക്ഷിക്കാന് പിന്നാലെ കുളത്തില് ചാടിയ നാലര വയസ്സുകാരനെ നാട്ടുകാര് രക്ഷിച്ച് താലൂക്കാശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
പവര് ബേങ്കുകള്ക്ക് കര്ശന നിയന്ത്രണം; എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളില് ഇന്ന് മുതല് പുതിയ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള്
Alappuzha
ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്ക്കം; അമ്മയെ പതിനേഴുകാരിയായ മകള് കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദത്തില് ദുരൂഹതയേറുന്നു; വിജയ് മല്യ സമര്പ്പിച്ച 30 കിലോയിലധികം സ്വര്ണത്തിന്റെ രേഖകള് കാണാനില്ല
Kerala
കുളത്തില് വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാന് ഇറങ്ങി; അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസില് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്; ജീവനക്കാര്ക്ക് മന്ത്രിയുടെ പരസ്യ ശകാരം
National
ഗസ്സാ പുനര്നിര്മാണം: ഇന്ത്യക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്ന് ഇസ്റാഈല് അംബാസഡര്
Uae