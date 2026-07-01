Connect with us

Uae

പുതുചരിത്രമെഴുതി ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍; സ്വപ്നയാത്രക്ക് മംഗള തുടക്കം

കിഴക്കന്‍ മലനിരകളെ തലസ്ഥാന നഗരിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിവേഗ കുതിപ്പ്.

Published

Jul 01, 2026 11:47 am |

Last Updated

Jul 01, 2026 11:47 am

അബൂദബി | പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ കുന്നും മലകളും താണ്ടി, മണലാരണ്യത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ കന്നിയാത്ര തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കന്‍ തീരപ്രദേശമായ ഫുജൈറയെയും തലസ്ഥാന നഗരമായ അബൂദബിയെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, യു എ ഇ യുടെ ഗതാഗത ചരിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു സുവര്‍ണ അധ്യായത്തിനാണ് തുടക്കമായത്. പുലര്‍ച്ചെ കൃത്യം 5.34ന് ഫുജൈറയിലെ അല്‍ ഹിലാല്‍ സിറ്റി സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട അത്യാധുനിക എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിന്‍, റെക്കോര്‍ഡ് സമയത്തിനുള്ളില്‍ അബൂദബിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

ഉത്സവപ്രതീതിയോടെയാണ് ഫുജൈറ ഈ ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തത്തെ വരവേറ്റത്. കന്നിയാത്രക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അവിസ്മരണീയ നിമിഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ നടത്തിയ രാജ്യവ്യാപക ക്യാമ്പയിനിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫുജൈറ സ്വദേശിയും ഭിന്നശേഷിക്കാരനുമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഹമദ് മന്‍സൂര്‍ അല്‍ ബലൂശിയായിരുന്നു കോച്ച് ഒന്നിലെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത പ്രഥമ യാത്രക്കാരന്‍.

സ്വപ്നയാത്രയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പ്രവാസ ലോകത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമായി. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും വേഗതയും ഒത്തുചേര്‍ന്ന ട്രെയിനിലെ അനുഭവത്തെ യാത്രക്കാര്‍ ഒന്നടങ്കം പ്രശംസിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 50 ശതമാനം പ്രത്യേക ഇളവാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ'; പൊതുവഴിയരികിൽ നിന്നും എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തി

Editors Pick

യു എ ഇ യിൽ ജൂലൈ മാസം മുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

Kozhikode

റിയാദ് ഐ സി എഫ് ആംബുലൻസ് സർവീസിന് തുടക്കമായി; മലബാറിലെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും

Uae

യു എ ഇയില്‍ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കുറയും

Editors Pick

ഇ വി വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്ത്യയിലെ 45 ശതമാനം വീടുകളും ഇ വി ചാർജിംഗിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Uae

പുതുചരിത്രമെഴുതി ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍; സ്വപ്നയാത്രക്ക് മംഗള തുടക്കം

Ongoing News

യു എ ഇയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നിരക്കുകള്‍ കുത്തനെ കൂട്ടി