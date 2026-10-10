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ജന്തർ മന്ദർ 2.0: അഭിജിത് ദീപ്കെ കസ്റ്റഡിയിൽ; പിണറായി വിജയൻ അടക്കം നേതാക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ജന്തർമന്ദർ (Jantar Mantar) അടക്കമുള്ള അതീവ സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകളിൽ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടക്കുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി തലസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രമസമാധാനനില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടെ 20,000-ത്തോളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജന്തർമന്ദറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, തലസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 400-ലധികം ആളുകളെ മുൻകരുതൽ നടപടിയായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജീവ് ചൗക്ക്, ന്യൂഡൽഹി, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പട്ടേൽ ചൗക്ക്, കാശ്മീരി ഗേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 45 ഡൽഹി മെട്രോ (Delhi Metro) സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവേശന, പുറത്തുകടക്കൽ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു റൂട്ടുകളിൽ നിന്നും ന്യൂഡൽഹി, ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തേണ്ടിയിരുന്ന 250-ലധികം ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജൻപഥ്-കർത്തവ്യ പഥ് ക്രോസിംഗിന് ചുറ്റുമുള്ള 4 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ 24 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ജന്തർമന്ദർ (Jantar Mantar) അടക്കമുള്ള അതീവ സെൻസിറ്റീവ് മേഖലകളിൽ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 300-ലധികം സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുതിർന്ന അധികാരികൾക്കും ബോഡി ക്യാമറകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരുവിധ അനുമതിയും ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ലഡ്ജികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, എയർബിഎൻബി (Airbnb) പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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Delhi has been placed on high alert with over 20,000 security personnel deployed ahead of the CJP protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Authorities have detained over 400 people, closed 45 metro stations, cancelled more than 250 trains, and suspended internet services near Jantar Mantar to maintain law and order. Organizers remain defiant, while police have implemented strict multi-layered barricading and surveillance measures.