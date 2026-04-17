Editors Pick
ഹെയർപിൻ വളവുകളിൽ മരണം കാത്തിരിക്കുന്നു; വാൽപ്പാറയിൽ പോകുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ പാങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിനോദയാത്ര സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പുതിയ സംഭവം ഈ പാതയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുകയാണ്.
വാൽപ്പാറ | മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാത്ത് മരണക്കെണികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാതയായി വാൽപ്പാറ-പൊള്ളാച്ചി റോഡ് മാറുന്നു. മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ പാങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിനോദയാത്ര സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പുതിയ സംഭവം ഈ പാതയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുകയാണ്. നാൽപ്പതോളം ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള ഈ മലമ്പാതയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെക്കുന്നത്.
പതിമൂന്നാം ഹെയർപിൻ വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി വാൻ 500 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് ഈ പാതയിലെ അപകടസാധ്യതയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ ഡ്രൈവർമാർ പോലും ഈ കുത്തനെയുള്ള വളവുകളിൽ പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലെ മൂടൽമഞ്ഞും ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളും അപകടങ്ങളുടെ തോത് വർധിപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലാകുന്നതാണ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയാൻ പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്.
സ്കൂൾ കോളേജ് വിനോദയാത്ര സംഘങ്ങൾ ഇത്തരം ദുർഘടമായ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ തിരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട വേഗതയും നിയന്ത്രണവും പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല. വാൽപ്പാറ പോലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ പരിചയസമ്പന്നരായ ഡ്രൈവർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
Summary
The frequent accidents on the Valparai-Pollachi ghat road have raised serious concerns regarding the safety of tourist groups visiting the hill station. The narrow roads and 40 steep hairpin bends require extreme caution and experienced driving to navigate safely. Authorities advise travelers to ensure vehicle fitness and prioritize safety over speed to prevent tragedies like the recent accident involving a school trip from Malappuram.