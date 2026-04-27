Connect with us

Kerala

ചക്ക വീണ് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് ചത്തു

ചക്ക എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം വീട്ടുകാർ കണ്ടത്‌

Published

Apr 27, 2026 7:17 pm

Last Updated

Apr 27, 2026 7:17 pm

കൊച്ചി| തിരുമാറാടി ഒലിയപ്പുറത്ത് ചക്ക വീണ് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് ചത്തു. വീട്ട് മുറ്റത്ത് നാല് ചക്കകള്‍ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുക്കാന്‍ വീട്ടുകാര്‍ ചെന്നപ്പോഴാണ് പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

