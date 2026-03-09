Connect with us

Kerala

നിലമ്പൂരില്‍ അങ്കണവാടിയില്‍ നിന്ന് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ പിടികൂടി

അങ്കണവാടിയിലെ അടുക്കളക്ക് സമീപം പാത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലായിരുന്നു പാമ്പ്

Published

Mar 09, 2026 2:23 pm |

Last Updated

Mar 09, 2026 2:23 pm

മലപ്പുറം| മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലെ അങ്കണവാടിയില്‍ നിന്നും മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ പിടികൂടി. നിലമ്പൂരിലെ തോട്ടപൊയില്‍ അങ്കണവാടിയിലെ അടുക്കളക്ക് സമീപം പാത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലായിരുന്നു പാമ്പ്.

അങ്കണവാടിയിലെ ടീച്ചര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. പാമ്പിനെ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌ക്യൂഫോഴ്‌സ് ടീം പിടികൂടി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിലമ്പൂരില്‍ അങ്കണവാടിയില്‍ നിന്ന് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനെ പിടികൂടി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അംഗം എന്‍ വിജയകുമാറിന് ജാമ്യമില്ല

Kerala

കോട്ടയത്ത് ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

National

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം: രാജ്യസഭയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന; ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം

Kerala

അങ്കമാലിയിലെ ജാസ്ലിയയുടെ മരണം: പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല; പോലീസിന് ക്ലീന്‍ ചീറ്റ്

Kerala

പണിമുടക്കിയ നഴ്‌സുമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു; പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിയും

Uae

അപകട സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തരുത്; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എംബസിയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം