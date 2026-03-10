Connect with us

Kerala

ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് നേരെ റോഡില്‍ വെച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം; 69കാരന്‍ പിടിയില്‍

ഞായറാഴ്ച ട്യൂഷന്‍ കഴിഞ്ഞ്  ഏഴ് വയസുകാരി റോഡിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുവരുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

Published

Mar 10, 2026 9:10 pm |

Last Updated

Mar 10, 2026 9:10 pm

കൊച്ചി |  എറണാകുളത്ത് ട്യൂഷന്‍ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിലായി. പെരുമ്പാവൂര്‍ സ്വദേശി കൊച്ചുണ്ണി (69) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം.

ഞായറാഴ്ച ട്യൂഷന്‍ കഴിഞ്ഞ്  ഏഴ് വയസുകാരി റോഡിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുവരുമ്പോഴാണ് സംഭവം. കൊച്ചുണ്ണി കുട്ടിയെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു.ഭയന്നുപോയ കുട്ടി വീട്ടിലെത്തി അമ്മയോട് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതിക്കെതിരെ പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ച പാക് ഭീകരനെ സൈന്യം വധിച്ചു; മറ്റൊരു ഭീകരനായി തിരച്ചില്‍

Kerala

പാസ്സ് അനുവദിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി; ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിജിലന്‍സ് പിടിയില്‍

Kerala

ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് മാല കവരാന്‍ ശ്രമം; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പ്രവാസികളുടെ പരാതികളില്‍ അതിവേഗ നടപടി; സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവാസി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ വരുന്നു

Kerala

പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂര്‍ പരിയാരം ലോക്കല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ വെട്ടിനിരത്തല്‍;ലോക്കല്‍ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയെ അടക്കം പുറത്താക്കി

Kerala

യുവാവ് വീട്ടിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

മയക്ക്മരുന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാര്‍ക്കോട്ടിക്ക് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ രൂപീകരിക്കും