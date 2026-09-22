Kerala
സിഎംആര്എല്- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്: ഇഡി കത്തില് സര്ക്കാര് തീരുമാനം ഇന്ന്
വിഷയത്തില് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി മുന്നില്ക്കണ്ടാകും സര്ക്കാര് തീരുമാനമെടുക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം|സിഎംആര്എല്- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടു കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നല്കിയ കത്തില് സര്ക്കാര് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ആഭ്യന്ത്രര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാകും തീരുമാനമാവുക. വസ്തുതാപരിശോധന നടത്താനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. വിഷയത്തില് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി മുന്നില്ക്കണ്ടാകും സര്ക്കാര് തീരുമാനമെടുക്കുക.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്, മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഇഡി ഡിജിപിക്ക് നല്കിയ കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാസപ്പടി ഇടപാടില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കാമെന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് ജാജു ബാബുവിന്റെ നിയമോപദേശം. ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറിക്ക് സമര്പ്പിച്ച നിയമോപദേശം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
സിഎംആര്എല്- എക്സാലോജിക് പണമിടപാടിലും ഹവാല ആരോപണത്തിലും അന്വേഷണം ആകാമെന്നും, ഏതു രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സര്ക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നുമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് ജാജു ബാബു നിയമോപദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇഡിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നേരിട്ട് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില് എഫ്ഐആറിന് മുന്പായി വിജിലന്സ് തലത്തില് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് എജി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
സിഎംആര്എല് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് ടി വീണയ്ക്ക് നല്കിയ 3.28 കോടി രൂപ പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലി ആണെന്നാണ് ഇഡി ആരോപിക്കുന്നത്. മകള് വഴി പിണറായി വിജയന് കൈക്കൂലി പണം വാങ്ങിയതിന് തെളിവുണ്ടെന്നും, അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാമെന്നും ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് ടി ആസിഫ് അലിയും സര്ക്കാരിന് നിയമോപദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പിണറായി വിജയന്റെ മകള് ടി വീണ, ഭര്ത്താവും മുന്മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവര്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാമെന്ന് ഡിജിപി നിയമോപദേശത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Content Highlights:
The Kerala government is expected to decide today on the ED letter seeking a probe against Pinarayi Vijayan in the CMRL-Exalogic case. Advocate General Jaju Babu advised that a case under the Prevention of Corruption Act can be registered. A special investigation team may be formed.