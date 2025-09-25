Kerala
മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ഇരട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാലവര്ഷം സജീവമായത്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പില് വീണ്ടും മാറ്റം. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ഇരട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാലവര്ഷം സജീവമായത്.ഇതിന് പുറമേ പസഫിക് ചുഴലിക്കാറ്റുകളും മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നും നാളെയും തെക്കന് കേരളത്തിലും തുടര്ന്ന് വടക്കന് കേരളത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
