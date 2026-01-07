Connect with us

Kerala

ചന്ദ്രിക ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കെ ഗോപകുമാര്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം കാരയ്ക്കാമണ്ഡപത്തിനു സമീപം ഗോപകുമാര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Jan 07, 2026 1:00 pm |

Last Updated

Jan 07, 2026 1:00 pm

തിരുവനന്തപുരം| ചന്ദ്രിക ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കെ ഗോപകുമാര്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. 58 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കാരയ്ക്കാമണ്ഡപത്തിനു സമീപം ഗോപകുമാര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ബിന്ദുവിനും പരുക്കേറ്റു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഗോപകുമാറിനെ പിആര്‍എസ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----