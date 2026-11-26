Kerala
കാര് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്നു പേര്ക്ക് പരിക്ക്
വേങ്ങര സ്വദേശികളായ ഷറഫ് അലി, ടി പി റിയാസ്, ആഷിക് എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്
കോഴിക്കോട് : നിയന്ത്രണംവിട്ട കാര് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്നുപേര്ക്ക് പരിക്ക്. രാമനാട്ടുകരയില് നിന്ന് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് ചെത്തുപാലം തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.
വേങ്ങര സ്വദേശികളായ ഷറഫ് അലി, ടി പി റിയാസ്, ആഷിക് എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല
Content Highlights: A car traveling from Ramanattukara toward Kozhikode city lost control and plunged into the canal at Chethupalam. Three natives of Vengara sustained injuries in the mishap and were admitted to a private hospital. Officials stated that their injuries are not serious.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ തീപ്പിടിത്തം; സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റ് കത്തി നശിച്ചു
Kerala
കാര് തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്നു പേര്ക്ക് പരിക്ക്
Kerala
ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണയുമായി കണ്ണൂരില് ഫ്ളക്സ് ബോര്ഡുകള്
Kerala
ധനരാജ് വധം; വിവാദ പ്രസംഗവുമായി ടി ഐ മധുസൂദനന്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകും; വിവിധ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
International
പെട്രോളിയം ടാങ്കര് മറിഞ്ഞുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില് 31 പേര് മരിച്ചു
Kerala