ട്രെയിനില്‍ നിന്നു പുഴയിലേക്കു വീണ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കാസര്‍കോട് സ്വദേശി അച്യുതാനന്ദ ഷേണായി (40) ആണ് വേണാട് എക്സ്പ്രസ്സില്‍ നിന്ന് ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലേക്ക് വീണത്

Mar 14, 2026 6:51 am

Mar 14, 2026 6:51 am

തൃശൂര്‍ | വേണാട് എക്സ്പ്രസ്സില്‍ നിന്ന് ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലേക്ക് വീണ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കാസര്‍കോട് സ്വദേശി അച്യുതാനന്ദ ഷേണായി (40) ആണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് പുഴലേക്ക് വീണത്.

ദൂരെ വെച്ച് സംഭവം കണ്ടു നിന്ന നാട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റിലെ സ്‌കൂബ വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്‌കൂബാ ടീം മണിക്കൂറുകള്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ചാലക്കുടിയിലെ കുടുങ്ങാപ്പുഴകടവ് പരിസരത്തുനിന്ന് മൃതദേഹം മുങ്ങിയെടുത്തത്.

അങ്കമാലിയിലെ കരയാംപറമ്പില്‍ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്യുതാനന്ദ ഷേണായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനായി ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

Related Topics:
Latest

Kerala

ബിനുവിന്റെ അവയവങ്ങള്‍ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പുതുജീവനേകും

Uae

എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ് പദ്ധതി; എം എ യൂസഫലിക്ക് ആദരവുമായി യു എ ഇ

Editors Pick

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട; നോക്കാം അഞ്ച് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ

International

ഇറാന്റെ ഖാര്‍ഗ് ദ്വീപിലെ റിഫൈനറികള്‍ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ട്രംപ്; പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലില്‍ അക്രമികളുടെ രക്തം ഒഴുകുമെന്ന് ഇറാന്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിക്കും;തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ച് കെ സുധാകരന്‍

International

മുജ്തബ ഖാംനഈയെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക

Kerala

കേരളം കടുത്ത പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയില്‍; പകുതിയോളം ഹോട്ടലുകള്‍ പൂട്ടി