തെളിയോളം
സ്വന്തം തെറ്റിന് സോറി, അന്യന്റെ തെറ്റിന് സെമിനാർ
കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ സംസ്കാരത്തിനു പകരം ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും അന്വേഷണബുദ്ധിയുടെയും സംസ്കാരം വളർത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്.
വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു കരുതുക. വീട്ടിലുള്ളവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് “ആരാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത്?”, “ആരാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ നിറച്ചത്?” എന്നൊക്കെയായിരിക്കും. മെഷീന്റെ തകരാർ പരിശോധിക്കുന്നതിനുപകരം അവിടെ ഒരു പുതിയ കുടുംബപ്രശ്നം വിജയകരമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു! ഇതാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ വിചിത്രമായ മനഃശാസ്ത്രം. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഊർജം കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വന്തം വലിയ പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കണ്ണട എവിടെവെച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും! ഒരു പരിപാടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ “പങ്കെടുത്തവർക്ക് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു” എന്ന് സംഘാടകർ പറയും; വിജയിച്ചാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരും. പരാജയം അനാഥമാകുകയും വിജയം എല്ലാവർക്കും ബന്ധുവാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണത്.
എന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദി. ചിലത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കാം; ചിലത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെയോ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെയോ ഫലമായിരിക്കാം. ഇവ തിരിച്ചറിയാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതു രോഗം കണ്ടെത്താതെ രോഗലക്ഷണത്തെ ശകാരിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. “എന്റെ തെറ്റല്ല” എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ “ഇനി എന്തു ചെയ്യണം?” എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം പ്രതികരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തുന്നതിലുമാണ് യഥാർഥ ബുദ്ധിയുള്ളത്. കാരണം, കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം; പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാവി മാറ്റുന്നത്.
കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ സംസ്കാരത്തിനു പകരം ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും അന്വേഷണബുദ്ധിയുടെയും സംസ്കാരം വളർത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ഓഫീസിൽ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാനേജർ ജീവനക്കാരെയും ജീവനക്കാർ മാനേജരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തും; ഒടുവിൽ സംശയാസ്പദമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രിന്ററിനെപ്പോലും കുറ്റവാളിയാക്കിയേക്കാം! എല്ലാവർക്കും ആരോടാണ് ദേഷ്യമെന്ന് അറിയാം; പക്ഷേ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതേ സംഘം “എവിടെയാണ് പിഴവുണ്ടായത്?”, “അടുത്ത തവണ എന്തു മാറ്റണം?” എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരാജയം പഠനത്തിനുള്ള അവസരമായി മാറും. ഇതേ സമീപനം പഠനത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പ്രയോഗിക്കാം. പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയെ മടിയനെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നതിനുപകരം അയാൾക്ക് എന്തു സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് അന്വേഷിക്കാം.
ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാനാകാതെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ലക്ഷ്യം യാഥാർഥ്യബോധമുള്ളതാണോ, ശീലങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിനായി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചാൽ മതി: എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ജോലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ബയോഡാറ്റ പുതുക്കുക, കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുക എന്നിവ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സമീപനം അനീതിയെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെയോ നിഷേധിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച് അവ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും കൈക്കലാക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
അതോടൊപ്പം, ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപമാനം സഹിക്കലല്ലെന്നും ക്ഷമിക്കുക എന്നത് തെറ്റ് അംഗീകരിക്കലല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് വ്യക്തമായ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കാം; സ്വന്തം തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഗുരുതരമായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തിനേടാൻ സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം; ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധസഹായം തേടുന്നതും ധൈര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.
നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരാകണമെന്നില്ല;തെറ്റുകളിൽനിന്ന് വളരാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരാകുകയാണ് വേണ്ടത്. സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് തകരാറുണ്ടാകാം; ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യർ പോലും ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് മറന്നുപോകാം! പിന്നെ, ജീവിതത്തിൽ ചില പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനെന്തിരിക്കുന്നു? തെറ്റുകളെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ വിധിയായി കാണാതെ തിരുത്തലിനുള്ള അവസരമായി കാണണം. തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു ചുറ്റും ഒരു തടവറ നിർമിക്കലല്ല; അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു പാലം നിർമിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നിരാശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിൽ അൽപ്പനേരം നിർത്തുക.
നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റഭാരം നിരസിക്കുക, പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരിഹരിക്കുക, പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽനിന്ന് പഠിക്കുക. തെറ്റുകൾ തുറന്നുപറയാനും അവയിൽനിന്ന് പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് നല്ല നേതാവും നല്ല അധ്യാപകനും നല്ല മനുഷ്യനും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുന്നത് ബലഹീനതയല്ല; അവ തിരുത്താനുള്ള ധൈര്യമാണ് യഥാർഥ ശക്തി. കഴിഞ്ഞകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തർക്കങ്ങളിലും വിജയിച്ചിട്ടല്ല അർഥവത്തായ ഭാവി നിർമിക്കേണ്ടത്; ഇന്നത്തെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് അത് സാധ്യമാക്കേണ്ടത്. കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇന്നലെയെ വിശദീകരിച്ചേക്കാം; ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നാളെയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. “ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്?” എന്ന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് “ഇനി എന്താണ് ശരിയാക്കാൻ കഴിയുക?” എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത മാറുന്ന നിമിഷം മുതൽ യഥാർഥ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു.
Content Highlights: The article analyzes the psychology of blame, where individuals focus on finding faults rather than solving problems. It explains that shifting from a culture of blame to responsibility transforms failures into learning opportunities. Readers are encouraged to ask constructive questions and take control of their actions to achieve better outcomes.