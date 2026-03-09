Connect with us

Kerala

യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; ആണ്‍ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി തുമ്പമണില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ബിന്ദുവിനെയാണ് ഇയാള്‍ വെട്ടികൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

Published

Mar 09, 2026 8:03 pm |

Last Updated

Mar 09, 2026 8:03 pm

പന്തളം |  വാടക വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന യുവതിയെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍. ആലപ്പുഴ പാതിരപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറെ വിളയില്‍ കരിങ്ങാറ്റ കുഴിയില്‍ വീട്ടില്‍ സുമേഷ് (48) നെയാണ് പന്തളം പോലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി തുമ്പമണില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി ബിന്ദുവിനെയാണ് ഇയാള്‍ വെട്ടികൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് വച്ചായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമം. ബിന്ദുവിനെ തലയ്ക്ക് പൊട്ടലും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പോലിസ് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ബിന്ദുവിനെ അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രാഥമിക ചികില്‍സ നല്‍കി കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. സുമേഷിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പന്തളം പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഭര്‍ത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുന്ന യുവതിയും സുമേഷും അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പോലിസ് സംശയിക്കുന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയനാട് മാനന്തവാടിയില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും കാറും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

വാഹനാപകടം; സൗണ്ട്‌സ് ഉടമ മരിച്ചു

Kerala

ശാസ്ത്രീയവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ചരിത്രബോധത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍; കെ എന്‍ പണിക്കരുടെ വേര്‍പാടില്‍ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇനി ഉച്ചക്ക് രണ്ടുവരെ ജോലി ചെയ്യണം; ഒ പി സമയം നീട്ടി

Kerala

യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; ആണ്‍ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബര്‍ ആക്രമണം; പരസ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

എന്‍സിപിയില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി യോഗത്തില്‍ നിന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രനും അനുകൂലികളും ഇറങ്ങിപ്പോയി