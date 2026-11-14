International
ആകാശത്തുവെച്ച് അടിയന്തര സന്ദേശം നൽകി അറ്റ്ലസ് എയർ ചരക്കുവിമാനം; മിയാമിയിൽ സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ്
കരീബിയൻ കടലിനും ജമൈക്കയ്ക്കും ക്യൂബയ്ക്കും മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൈലറ്റുമാർ അപായസന്ദേശം നൽകിയത്.
മിയാമി (യുഎസ്എ)|കൊളംബിയയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ മിയാമിയിലേക്ക് വന്ന അറ്റ്ലസ് എയർ ചരക്കുവിമാനം ആകാശത്തുവെച്ച് അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആശങ്ക പരന്നു. എന്നാൽ, വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടാതെ മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിലെ എൽ ഡൊറാഡോ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മിയാമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അറ്റ്ലസ് എയർ ഫ്ലൈറ്റ് 5Y76 എന്ന ബോയിംഗ് 747-8F ചരക്കുവിമാനമാണ് അടിയന്തര സന്ദേശം നൽകിയത്. പതിനാലര വർഷം പഴക്കമുള്ള N850GT എന്ന വിമാനമാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.
കരീബിയൻ കടലിനും ജമൈക്കയ്ക്കും ക്യൂബയ്ക്കും മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൈലറ്റുമാർ അപായസന്ദേശം നൽകിയത്. തുടർന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ വിമാനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും മിയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ അഗ്നിശമന സേനയെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും സജ്ജരാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 5:05-ഓടെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറങ്ങി.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റുമാർ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സാങ്കേതിക കാരണം അറ്റ്ലസ് എയറോ അമേരിക്കൻ ഏവിയേഷൻ അധികൃതരോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
Content Highlights: An Atlas Air Boeing 747-8F cargo flight from Bogota declared a mid-air emergency while flying over the Caribbean. Despite the distress alert, the aircraft did not divert and landed safely at Miami International Airport. Aviation authorities have not yet disclosed the exact technical reason for the emergency.