Kerala
കൊല്ലം ഏരൂരില് രാത്രി 12 മണിയ്ക്ക് വീടിന് മുകളിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം; ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
ലോറി മറിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മകനുമായി ഫാത്തിമ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി.
കൊല്ലം| കൊല്ലം ഏരൂരില് രാത്രി 12 മണിയ്ക്ക് വീടിന് മുകളിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തില് പുളിമൂട്ടില് വീട്ടില് ഫാത്തിമയുടെ വീട് തകര്ന്നു. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ലോറി മറിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മകനുമായി ഫാത്തിമ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി.
അപകടത്തില് വീട് പൂര്ണമായും തകര്ന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് അപകടം പതിവാണെന്നും പ്രശ്ന പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ജയിച്ചവര് തോറ്റവരെ കളിയാക്കരുത്; ഉള്ളിന്റെയുള്ളില് നിന്നൊരു കളിനിയമം എഴുതി മൂന്നാംക്ലാസുകാരന്
Kerala
ഒരു വിഭാഗം തന്റെ രക്തത്തിനായി കൊതിച്ചു; ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ അവസാന വീഡിയോ പുറത്ത്
Kerala
കൊല്ലം ഏരൂരില് രാത്രി 12 മണിയ്ക്ക് വീടിന് മുകളിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം; ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
Uae
ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിച്ചു
Kerala
മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അങ്കമാലി സ്വദേശി ബില്ജിതിന്റെ ഹൃദയം ഇനി 13കാരിയില് തുടിക്കും; ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയായി
Kerala
പി കെ ഫിറോസിന്റെ രണ്ട് കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കൂടി ലഭിച്ചു; അടുത്തദിവസം വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിടും: കെ ടി ജലീല്
Kerala