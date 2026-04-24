Kerala

പാമ്പിനെ പോക്കറ്റിലിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് അഭ്യാസം; മലപ്പുറത്ത് യുവാവിന് പാമ്പുകടിയേറ്റു

അതിഥി തൊഴിലാളി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം

Published

Apr 24, 2026 10:49 am |

Last Updated

Apr 24, 2026 10:49 am

മലപ്പുറം |  പാമ്പിനെ പോക്കറ്റിലിട്ട് നടന്ന ഇതരല സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. മലപ്പുറം ഒതായിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ യുവാവാണ് പാമ്പിനെ പാന്റ്‌സിന്റെ കീശയിലിട്ട് അങ്ങാടിയില്‍ ഭീതിപരത്തിയത്.ചായക്കടയില്‍ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഇയാള്‍ പാമ്പിനെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഇതിനിടെ പലതവണ ഇയാള്‍ക്ക് പാമ്പിന്റെ കടിയേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ നാട്ടുകാര്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതിഥി തൊഴിലാളി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം. അണലിയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. അതേ സമയം , പരിശോധിച്ചാല്‍ മാത്രമേ പാമ്പ് ഏത് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

 

Latest

Kerala

വടക്കഞ്ചേരി ബൈക്ക് വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പിന് തീ പിടിച്ച് 24 ബൈക്കുകള്‍ കത്തിനശിച്ചു

Kerala

വിഴിഞ്ഞത്തെ മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയല്ലെന്ന് രാസ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട്; ഹോട്ടല്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി

National

കല്യാണ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവര്‍ അബദ്ധത്തില്‍ കുഴിയില്‍ വീണു; യുവാവ് മരിച്ചു, പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

മകള്‍ മാതാവിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി; തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പിതാവിനും സഹോദരിക്കും പരുക്ക്

National

ഡല്‍ഹിയിലെ കൊലപാതകം; പെണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ക്രൂര പീഡനത്തിനൊടുവിലെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

ശബരിമല സന്നിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹെലികോപ്ടര്‍ താഴ്ന്നു പറന്നു; അന്വേഷണത്തിന് നിര്‍ദേശം