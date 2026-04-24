Kerala
വടക്കഞ്ചേരി ബൈക്ക് വര്ക്ക്ഷോപ്പിന് തീ പിടിച്ച് 24 ബൈക്കുകള് കത്തിനശിച്ചു
കടയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കുകളാണ് കത്തിയത്.
വടക്കഞ്ചേരി| വടക്കഞ്ചേരി മംഗലം പാലത്തിനു സമീപം ബൈക്ക് വര്ക്ക്ഷോപ്പിന് തീ പിടിച്ച് 24 ബൈക്കുകള് കത്തിനശിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ അഞ്ചരയോടെ വര്ക്ക്ഷോപ്പില് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത് നാട്ടുകാരാണ് കണ്ടാത്. തുടര്ന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.
കടയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കുകളാണ് കത്തിയത്. പുതുക്കോട് സ്വദേശി മുദസിറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ട് ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
Kerala
കായംകുളത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സെലീനയ്ക്ക് ആന്റിവെനം നല്കിയില്ല; ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്
Kerala
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു
Kerala
തൃശൂര് പൂരം ആന എഴുന്നള്ളത്ത്; കൂടുതല് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
ഡയപ്പർ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടർന്ന് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
ക്ഷേത്രോത്സവത്തില് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കവേ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
Kerala
ടോമിന് തച്ചങ്കരിയുടെ വാഹനത്തില് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
