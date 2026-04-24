Business
തുടര്ച്ചയായി അഞ്ചാംദിസവും സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്
പവന് 1040 രൂപ കുറഞ്ഞു
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്ച്ചയായി അഞ്ചാംദിസവും സ്വര്ണവില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,020 രൂപയായി. പവന് 1040 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന് 1,12,160 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,075 രൂപയും പവന് 880 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,12,600 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്.ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് ഒരു പവന് 42,400 രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Latest
Kerala
കായംകുളത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സെലീനയ്ക്ക് ആന്റിവെനം നല്കിയില്ല; ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്
Kerala
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു
Kerala
തൃശൂര് പൂരം ആന എഴുന്നള്ളത്ത്; കൂടുതല് നിയന്ത്രണങ്ങള് കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Kerala
ഡയപ്പർ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടർന്ന് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
ക്ഷേത്രോത്സവത്തില് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കവേ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
Kerala
ടോമിന് തച്ചങ്കരിയുടെ വാഹനത്തില് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
