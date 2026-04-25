മലപ്പുറം താനൂരില്‍ യുവാവിന് സൂര്യാതപമേറ്റു; ചികിത്സ നല്‍കി

Apr 25, 2026 11:51 am

Apr 25, 2026 11:51 am

മലപ്പുറം| മലപ്പുറം താനൂരില്‍ യുവാവിന് സൂര്യാതപമേറ്റു. താനൂര്‍- മഠത്തി റോഡില്‍ താമസിക്കുന്ന യുവാവിനാണ് അട്ടത്തോടിന് സമീപം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ സൂര്യാതപമേറ്റത്. യുവാവിന്റെ കൈയ്ക്കാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത്. ഉടന്‍ ഇയാളെ കുന്നുംപ്പുറം ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററില്‍ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നല്‍കി.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഴിടങ്ങളില്‍ മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
കമ്പം കാട്ടുപള്ളിവാസലില്‍ പടക്ക നിര്‍മ്മാണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് മരണം

ചെമ്മീന്‍ ചാലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥി വലയില്‍ കുടുങ്ങി മരിച്ചു

തെലങ്കാനയില്‍ പുതിയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ കവിത; 2029ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കും

പന്ത്രണ്ടുകാരന് കഞ്ചാവ് നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി റിമാൻഡിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഇല്ല: മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

വാല്‍പ്പാറ അപകടം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനും പരുക്കേറ്റവര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ആരോപണം