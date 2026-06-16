Kerala
കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വീണ്ടും മലേറിയ; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒളവണ്ണ സ്വദേശിക്ക്
ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ 63കാരനാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വീണ്ടും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒളവെണ്ണ സ്വദേശിക്കാണ് മലേറിയ ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ 63കാരനാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
പനിയെ തുടര്ന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇയാള്ക്ക് അസുഖം ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മലേറിയയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിഥി തൊഴിലാളികള് തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്നിടത്താണ് ഇദ്ദേഹവും താമസിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിലെ തന്നെ തിക്കോടിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കും മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഇയാള് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
എന്താണ് മലേറിയ
‘പ്ലാസ്മോഡിയം’ എന്ന പരാദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പകര്ച്ചവ്യാധിയാണ് മലേറിയ. രോഗബാധിതയായ പെണ് അനോഫിലിസ് കൊതുകുകള് ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നത്. ഒരിക്കല് അത് ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചാല്, പരാദം കരളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച്, പക്വത പ്രാപിച്ച്, പിന്നീട് രക്തപ്രവാഹത്തില് എത്തുന്നു. പിന്നീട് അത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങും.
മനുഷ്യരില് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഞ്ച് പരാദ വര്iങ്ങളുണ്ട്. അവയില്, പി ഫാല്സിപറം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകരവും ഏറ്റവും സാധാരണവുമാണ്. മറുവശത്ത്, പി വൈവാക്സ് കരളില് നിദ്രയിലാകുകയും പ്രാരംഭ അണുബാധക്ക് ശേഷം മാസങ്ങളോ വര്ഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രോഗം വരാന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
കാരണങ്ങള്
മലേറിയ ജലദോഷം, പനി എന്നിവ പോലെ പടരില്ല. രോഗബാധിതനായ ഒരാളെ സ്പര്ശിക്കുമ്പോഴോ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴോ അണുബാധ പടരുന്നില്ല.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളവും മോശം ശുചിത്വവും: കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കൊതുകുകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ്. ബക്കറ്റ് വെള്ളം പുറത്ത് വെക്കുന്നതോ, ഓട അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതോ ദീര്ഘനേരം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് അണുബാധക്കുള്ള സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കും.
ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര: ആഫ്രിക്ക, തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യ, ചില ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് മലേറിയ സാധാരണമാണ്. മുന്കരുതലുകള് എടുക്കാതെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടുതല് അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
രക്തപ്പകര്ച്ച അല്ലെങ്കില് പങ്കിട്ട സൂചികള്: മലേറിയ പരാദം ഒരാളില് നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക്, രോഗബാധിതമായ രക്തത്തിലൂടെയോ പങ്കിട്ട സൂചികളിലൂടെയോ പകരാം.
അമ്മയില് നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരുന്നത് (ജന്മജന്യ മലേറിയ): മലേറിയ ബാധിച്ച ഗര്ഭിണിയായ സ്ത്രീ പ്രസവ സമയത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞിലേക്ക് പരാദം പകരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയുള്ള നവജാത ശിശുക്കള്ക്ക് ജനനസമയത്ത് ഭാരക്കുറവും വിളര്ച്ചയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങള്
മലേറിയ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് സാധാരണയായി കൊതുക് കടിച്ചതിന് ശേഷം 10 മുതല് 15 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
കടുത്ത പനി: നിങ്ങളുടെ ശരീര താപനില പെട്ടെന്ന് 104°F (40°C) അല്ലെങ്കില് അതില് കൂടുതലായി ഉയര്ന്നേക്കാം. മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും.
വിറയല്: നിങ്ങളുടെ താപനില ഉയര്ന്നതാണെങ്കില് പോലും, അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുകയും അനിയന്ത്രിതമായി വിറക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
അമിതമായ വിയര്പ്പ്: പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞാല്, ശരീരം തണുപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് ധാരാളം വിയര്ക്കുന്നു.
കഠിനമായ തലവേദന: സ്ഥിരമായ, കഠിനമായ തലവേദന. സാധാരണ വേദനസംഹാരികളോട് ഇത് നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.
പേശി വേദന: നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവന് ഭാരവും വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ ജോലികള് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും മിക്കവാറും അസാധ്യവുമാണെന്ന് തോന്നും.
ഓക്കാനം, ഛര്ദി: വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥത സാധാരണമാണ്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം.
അനീമിയ: പരാദം ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാല്, നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന അണുബാധ ക്ഷീണം, വിളര്ച്ച, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവക്ക് കാരണമാകും.
എങ്ങനെ തടയാം
കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക: കീടനാശിനി തളിച്ച കൊതുകുവലകള് ധരിച്ച് ഉറങ്ങുക. ഉയര്ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങള് താമസിക്കുന്നതെങ്കില് ഇത് പ്രധാനമാണ്.
റിപ്പല്ലന്റുകള് പ്രയോഗിക്കുക: കൊതുകുകളില് നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാന് സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം ചര്മത്തില് DEET അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പല്ലന്റുകള് പുരട്ടുക.
മൂടിവെക്കുക: വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് നീളന് കൈയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മുഴുവന് ട്രൗസറും ധരിക്കാന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുക: കൂളറുകള്, പൂച്ചട്ടികള്, ബക്കറ്റുകള്, നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രങ്ങള് എന്നിവയില് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക.
മെഷ് സ്ക്രീനുകള് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുക: കൊതുകുകള് വീട്ടില് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാന് ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലും വയര് മെഷ് സ്ഥാപിക്കുക.
Content Highlights:
A 63-year-old headload worker fell ill and was admitted to the Beach Hospital in Kozhikode. Medical professionals are monitoring his health condition closely. Local authorities and workers’ unions have been informed about the incident.