Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

യേശുദാസ് റിനു ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ അലന്‍ യേശുദാസ് ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Jun 17, 2026 12:25 pm |

Last Updated

Jun 17, 2026 12:25 pm

തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ പത്താം ക്ലാസുകാരനെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. യേശുദാസ് റിനു ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ അലന്‍ യേശുദാസ് ആണ് മരിച്ചത്.

സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും വീട്ടിലെത്തി ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അലനെ മുറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ല. തുടര്‍ന്ന് വാതില്‍ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അലനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍ ചിറയന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)

Content Highlights:
A 10th-grade student named Alan Yesudas was found hanging in his bedroom at Anjuthengu, Thiruvananthapuram. He was rushed to the Chirayinkeezhu Taluk Hospital but could not be saved. The tragic incident occurred after he returned home from school and stayed inside his room.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പി എം ശ്രീ: മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട് പണം വാങ്ങി; പദ്ധതിയില്‍ തുടരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ വീട്ടില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kuwait

പ്രതിസന്ധികള്‍ നിറഞ്ഞ നാളുകള്‍ക്ക് വിട; കുവൈത്ത് സാധാരണ നിലയിലേക്ക്

Editors Pick

ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചാൽ കള്ളന്മാർക്ക് പണി കിട്ടും; തകർപ്പൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ആൻഡ്രോയിഡ് 17 എത്തി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി ജീവനെടുത്തു; മരിച്ചത് പാലക്കാട് കരിമ്പുഴ സ്വദേശി

Editors Pick

എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ; ലോകകപ്പിൽ ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസ്സി

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്‍-എക്സാലോജിക് ഇടപാട്: വീണ ടിയെ ഇ ഡി ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും