നിങ്ങൾ മുട്ടിലിഴയാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ…

വസ്തുത വിൽക്കാൻ ദൈനിക് ഭാസ്‌കർ തീരുമാനിച്ചത്, കൊവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്ന് പഴയ പ്രചാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകാം. അവരങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇതര ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്തുടരേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ആദേശം ചെയ്യുക എന്ന പദ്ധതി അവസാനിക്കും.

Posted on: July 30, 2021 6:37 pm | Last updated: July 30, 2021 at 6:40 pm