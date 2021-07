പുതിയ കുടിയേറ്റ നിയമം പ്രവാസികള്‍ക്ക് പരിരക്ഷയാകണം

എമിഗ്രേഷന്‍ ബില്‍ 2021ന്റെ കരട് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ബില്‍ നിയമമാകുന്നതോടെ 1983ലെ എമിഗ്രേഷന്‍ ആക്ട് കാലഹരണപ്പെടും. കരട് ബില്ലില്‍ പല കോണില്‍ വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കാലാനുസൃതമായി നിയമവും ചട്ടവും നടപടിക്രമങ്ങളും പരിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള നീക്കം തികച്ചും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്.

Posted on: July 26, 2021 5:00 am | Last updated: July 25, 2021 at 11:42 pm