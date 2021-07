വാക്‌സീനേഷൻ: കേരളം വീഴ്ച വരുത്തിയോ?

എന്നിട്ടും വാക്‌സീൻ വിതരണത്തിൽ കേരളം വീഴ്ച കാണിച്ചുവെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽ പന്തികേടുണ്ട്.

Posted on: July 25, 2021 5:00 am | Last updated: July 24, 2021 at 11:39 pm