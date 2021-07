വീതം വെപ്പിലെ അനീതി: ന്യായവിധി തേടാന്‍ ആരുണ്ട്?

പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനുണ്ടായ ക്ഷീണാവശതകളെ പഠിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദര്‍ സച്ചാര്‍ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകള്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെട്ടവയാണ്. അവ പരിഹരിക്കാന്‍ രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍, ഒരു പഠനവും അന്വേഷണവുമില്ലാതെ, രേഖകളുടെ പിന്‍ബലമില്ലാതെ മൂന്ന് സമുദായങ്ങളെ കേരളത്തില്‍ മാത്രം തിരുകിക്കയറ്റുക എന്നത് തെറ്റായ കീഴ് വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പോകുന്നതാണ്.

