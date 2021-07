ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി; ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ക്യാമറകണ്ണുകള്‍

ഇന്ത്യയുടെ ദയനീയമായ കൊവിഡ് ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറംലോകത്ത് എത്തിച്ചു. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കൂട്ടത്തോടെ സംസ്‌കരിക്കുന്ന കരളലിയിക്കുന്ന ആകാശചിത്രം അടുത്തിടെ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയത് ഡാനിഷായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം ആഗോള മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

