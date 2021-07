വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം കൊവിഡ്; 80 ശതമാനത്തിലധികം പേര്‍ക്കും ബാധിച്ചത് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം

Posted on: July 16, 2021 1:41 pm | Last updated: July 16, 2021 at 1:46 pm